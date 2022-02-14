3 days ago
EnerCom and Colorado School of Mines announce keynote panels, presentations and participating companies for The Energy Venture Investment Summit, February 16 & 17, 2022
3 days ago
Biden, Saudi king discussed OPEC+, oil stability and Yemen
3 days ago
Enbridge reports strong 2021 financial results and advances strategic priorities
3 days ago
ARC Resources Ltd. reports record year-end 2021 results and reserves
3 days ago
API: Don’t constrain LNG exports; bolster cold-weather states’ infrastructure
4 days ago
Exclusive Interview: Maumus Claverie, Chief Operating Officer of Remote Gauge – integrated tank system sensors

[Amend] Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals – Form SC 13G/A

in 360 Company Releases   by 
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549

SCHEDULE 13G

UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
AMENDED FILING


 SM ENERGY CO
(NAME OF ISSUER)
 COMMON STOCK
(TITLE OF CLASS OF SECURITIES)
 78454L100
(CUSIP NUMBER)
 12/31/2021
(DATE OF EVENT WHICH REQUIRES FILING OF THIS STATEMENT)

CHECK THE APPROPRIATE BOX TO DESIGNATE THE RULE PURSUANT TO WHICH THIS
SCHEDULE IS FILED:

                              (X)  RULE 13D-1 (B)
                              ( )  RULE 13D-1 (C)
                              ( )  RULE 13D-1 (D)

*THE REMAINDER OF THIS COVER PAGE SHALL BE FILLED OUT FOR A
REPORTING PERSON`S INITIAL FILING ON THIS FORM WITH RESPECT TO THE
SUBJECT CLASS OF SECURITIES, AND FOR ANY SUBSEQUENT AMENDMENT
CONTAINING INFORMATION WHICH WOULD ALTER THE DISCLOSURES PROVIDED
IN A PRIOR COVER PAGE.

THE INFORMATION REQUIRED IN THE REMAINDER OF THIS COVER PAGE SHALL
NOT BE DEEMED TO BE "FILED" FOR THE PURPOSE OF SECTION 18 OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ("ACT") OR OTHERWISE SUBJECT TO THE
LIABILITIES OF THAT SECTION OF THE ACT BUT SHALL BE SUBJECT TO ALL
OTHER PROVISIONS OF THE ACT (HOWEVER, SEE THE NOTES).

CUSIP NO: 78454L100   13G         PAGE 2 OF 5 PAGES

1.  NAME OF REPORTING PERSON: STATE STREET CORPORATION
    I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF THE ABOVE PERSON: 04-2456637

2.  CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP

    NOT APPLICABLE

3.  SEC USE ONLY

4.  CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

    BOSTON, MASSACHUSETTS

5.  SOLE VOTING POWER

    0 SHARES

6.  SHARED VOTING POWER

    6,010,685

7.  SOLE DISPOSITIVE POWER

    0 SHARES

8.  SHARED DISPOSITIVE POWER

6,160,116

9.  AGGREGATED AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON

6,160,116

10. CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (9) EXCLUDES CERTAIN SHARES

    NOT APPLICABLE

11. PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW 9
5.07%

12. TYPE OF REPORTING PERSON
    HC

CUSIP NO: 78454L100   13G         PAGE 3 OF 5 PAGES

ITEM 1.
    (A)  NAME OF ISSUER
      SM ENERGY CO
(B)  ADDRESS OF ISSUER`S PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICES
1775 SHERMAN STREET SUITE 1200 DENVER CO 80203 UNITED STATES
ITEM 2.
    (A)  NAME OF PERSON FILING
         STATE STREET CORPORATION

    (B)  ADDRESS OF PRINCIPAL BUSINESS OFFICE OR, IN NONE,
         RESIDENCE
         STATE STREET FINANCIAL CENTER
         1 LINCOLN STREET
         BOSTON, MA 02111
        (FOR ALL REPORTING PERSONS)

    (C)  CITIZENSHIP: SEE ITEM 4 (CITIZENSHIP OR PLACE OF
         ORGANIZATION) OF COVER PAGES

    (D)  TITLE OF CLASS OF SECURITIES
	 COMMON STOCK

    (E)  CUSIP NUMBER:
         78454L100
ITEM 3.
         IF THIS STATEMENT IS FILED PURSUANT TO RULE 13D-1(B), OR 13D-2(B)
         OR (C), CHECK WHETHER THE PERSON FILING IS A:
         SEE ITEM 12(TYPE OF REPORTING PERSON) OF THE COVER PAGE
         FOR EACH REPORTING PERSON AND THE TABLE BELOW, WHICH EXPLAINS
         THE MEANING OF THE TWO LETTER SYMBOLS APPEARING IN ITEM 12 OF
         THE COVER PAGES.
         SYMBOL        CATEGORY
          BK           BANK AS DEFINED IN SECTION 3(A) (6) OF THE ACT.
          IC           INSURANCE COMPANY AS DEFINED IN SECTION 3 (A) (19)
                       OF THE ACT
          IC           INVESTMENT COMPANY REGISTERED UNDER SECTION 8 OF
                       THE INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940.
          IA           AN INVESTMENT ADVISOR IN ACCORDANCE WITH RULE
                       13D-1(B) (1) (II) (E).
          EP           AN EMPLOYEE BENEFIT PLAN OR ENDOWMENT FUND IN
                       ACCORDANCE WITH RULE 13D-1(B) (1) (II) (F) .
          HC           A PARENT HOLDING COMPANY OR CONTROL PERSON IN
                       ACCORDANCE WITH RULE 13D-1(B)(1)(II) (G).
          SA           A SAVINGS ASSOCIATIONS AS DEFINED IN SECTION 3(B)
                       OF THE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE ACT (12 U.S.C. 1813).
          CP           A CHURCH PLAN THAT IS EXCLUDED FROM THE DEFINITION OF
                       AN INVESTMENT COMPANY UNDER SECTION 3(C)(14) OF THE
                       INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940.

CUSIP NO: 78454L100   13G         PAGE 4 OF 5 PAGES

ITEM 4.   OWNERSHIP
          THE INFORMATION SET FORTH IN ROWS 5 THROUGH 11 OF THE COVER PAGE
          HERETO FOR EACH OF THE REPORTING PERSONS IS INCORPORATED
          HEREIN BY REFERENCE.

ITEM 5.   OWNERSHIP OF FIVE PERCENT OR LESS OF CLASS
          NOT APPLICABLE

ITEM 6.   OWNERSHIP OF MORE THAN FIVE PERCENT ON BEHALF OF ANOTHER PERSON
          NOT APPLICABLE

ITEM 7.   IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF THE SUBSIDIARY WHICH
          ACQUIRED THE SECURITY BEING REPORTED ON BY THE PARENT HOLDING
          COMPANY OR CONTROL PERSON
          SEE EXHIBIT 1 ATTACHED HERETO

ITEM 8.   IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF MEMBERS OF THE GROUP
          NOT APPLICABLE

ITEM 9.   NOTICE OF DISSOLUTION OF GROUP
          NOT APPLICABLE


























CUSIP NO: 78454L100   13G                  PAGE 5 OF 5 PAGES
ITEM 10.  CERTIFICATION

          BY SIGNING BELOW I CERTIFY THAT, TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE
AND BELIEF, THE SECURITIES REFERRED TO ABOVE WERE ACQUIRED AND ARE
HELD IN THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS AND WERE NOT ACQUIRED AND ARE
NOT HELD FOR THE PURPOSE OR WITH THE EFFECT OF CHANGING OR INFLUENCING
THE CONTROL OF THE ISSUER OF THE SECURITIES AND WERE NOT ACQUIRED AND
ARE NOT HELD IN CONNECTION WITH OR AS A PARTICIPANT IN ANY TRANSACTION
HAVING THAT PURPOSE OR EFFECT.

SIGNATURES

	   AFTER REASONABLE INQUIRY AND TO THE BEST OF HIS KNOWLEDGE AND
BELIEF, EACH OF THE UNDERSIGNED CERTIFIES THAT THE INFORMATION SET FORTH
IN THIS STATEMENT IS TRUE, COMPLETE AND CORRECT.


STATE STREET CORPORATION


ELIZABETH SCHAEFER
SENIOR VICE PRESIDENT, DEPUTY CONTROLLER


                                   EXHIBIT 1



   THE FOLLOWING TABLE LISTS THE IDENTITY AND ITEM 3 CLASSIFICATION
OF EACH SUBSIDIARY OF STATE STREET CORPORATION, THE PARENT HOLDING
COMPANY, THAT BENEFICIALLY OWNS THE ISSUER`S SECURITIES. PLEASE
REFER TO ITEM 3 OF THE ATTACHED SCHEDULE 13G FOR A DESCRIPTION OF
EACH OF THE TWO-LETTER SYMBOLS REPRESENTING THE ITEM 3 CLASSIFICATION
BELOW.

SUBSIDIARY							ITEM 3 CLASSIFICATION
SSGA FUNDS MANAGEMENT, INC.							IA
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED 				IA
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, ASIA LIMITED			IA
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED			IA
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY			IA

NOTE: ALL OF THE LEGAL ENTITIES ABOVE ARE DIRECT OR INDIRECT SUBSIDIARIES
OF STATE STREET CORPORATION.
Tags:
Legal Notice
Market Data copyright © 2020 QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated (view delay times for all exchanges). RT=Real-Time, EOD=End of Day, PD=Previous Day. Market Data powered by QuoteMedia. Terms of Use.